هدايا صندوق جبر الخواطر لأهالي قنا في رأس السنة: مصاحف وحلوى «فيديو»

مصاحف وطاقيات بابا نويل وحلوى وغيرها من الهدايا، بداخل صندوق جبر الخواطر الذي كان يحمله الشاب القنائي، إبراهيم النابي، وقام بتوزيعها على المواطنين المارة في شوارع مدينة قنا، بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة 2022 الذي يحل علينا بعد دقائق قليلة مع منتصف الليل، مما لاقى استحسان كل المواطنين في المحافظة.

التقت «الوطن»، مع صاحب فكرة صندوق جبر الخواطر الذي قام بتوزيع هدايا رأس السنة على المواطنين في محافظة قنا.

هدايا رأس السنة من صندوق جبر الخواطر

يقول «النابي» ابن مركز فقط، جنوب محافظة قنا، إن صندوق جبر الخواطر اليوم وزع هدايا أعياد رأس السنة على المواطنين والطلاب المارين في شوارع منطقة المساكن القريبة من مقر جامعة جنوب الوادي، وكانت الهدايا يختارها كل شخص حسب حظه فهو عليها أن يغرس يده في الصندوق قد تخرج يده بمصحف صغير أو طاقية بابا نويل المعروفة في مثل هذه الأيام، أو شوكولاتة أو بالونه والكثير من الهدايا.

وتابع أنه معتاد على السير بصندوق جبر الخواطر في شوارع مدينة قنا وغيرها، في المناسبات ومنها الأعياد وغيرها حسب ما يحمله الصندوق من هدايا، فمثلا الأسبوع الماضي كانت الهدايا تلفيحات ودفايات للشتاء ومرينا على الباعة في الشوارع وعمال النظافة ووزعنا عليهم وكانت حاجة بمعنى جبر الخواطر.

جبر الخواطر

وتابع أن فكرة صندوق جبر الخواطر، مر عليها عدة أشهر ولاقت استحسان الكثير من الشباب وكل من شاهدها بل كانت لا تقتصر على الصندوق كانت على دعم الشباب أصحاب المشروعات وتسويق عناوينهم ومنتجاتهم دون مقابل مادي، لافتا إلى أنه من يقوم بتمويل الفكرة وبعض المساعدات آتت بعدما انتشرنا وكنا علامة مميزة وسط الأهالي في قنا، وهدفنا إسعاد المواطنين ودعم الناس حتى ولو بكلمة أو ابتسامة، موضحا أن الفكرة ترجمها في كتاب «جبر الخواطر» الذي كان معروض في معرض الكتاب الدولي 2021.

ووجه «النابي» رسالة إلى كل المواطنين من رجال وسيدات بمناسبة سنة 2022، جبر الخواطر سهل وبسيط وقد يبدأ بكلمة ولها شأن معنوي كبير، قد تكون نقطة تحول كبيرة في حياة إنسان، مطالب الجميع بجبر الخواطر مهما كانت الظروف.