الحبس سنة لعامل بتهمة تعذيب طفله بمساعدة زوجته الثانية في قنا

عاقبت محكمة جنح قنا، برئاسة المستشار محمود يوسف، رئيس المحكمة، عامل وزوجته الثانية، بالسجن لمدة سنة بتهمة تعذيب طفل الأول، وتعويض مدني 51 جنيها، إثر قيامهما بإطفاء السجائر في جسمه ولسعه بالسكين الساخنة في مناطق حساسة، بقرية تابعة لمركز قنا.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي، بضبط المتهم «محمد.ع»، عامل، وزوجته «سميرة.أ»، ربة منزل، تهمة تعذيب طفلهما 3 أعوام ونصف، بسكين ساخنة وإطفاء السجائر في جسده، بقرية في مركز قنا، وتبين من التحريات النهائية أن المتهم وزوجته اعتادا تعذيب الطفل لقيامه بالتبرز على نفسه حتى ساءت حالته.

وعقب ذلك أبلغ الجيران الأم التي نقلت الطفل على الفور إلى مستشفى قنا العام، مصابا باختلال شديد بالوعي مع آثار سوء تغذية وجفاف وكدمات وسحجات متفرقة بالوجه والحوض والبطن والقدمين من آثار حروق ناتجة من إطفاء سجائر باليدين والقدمين مع جروح بمنطقة المؤخرة.

تسليم الطفل لوالدته

جرى ضبط المتهمين، وتسليم الطفل إلى والدته، وتحرر محضر رقم 11405 لسنة 2022 جنح مركز قنا، وأُخطرت جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنح قنا، والتي قضت بمعاقبة الأب وزوجته الثانية بالسجن لمدة سنة وكفالة 200 جنيه، و51 جنيه تعويض مؤقت عن تهمة تعذيب الطفل، وتعريض حياته للخطر، ومعاقبتهما 3 أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه عن تهمة إحراز السكين المستخدمة في التعذيب.