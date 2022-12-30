محافظ قنا يفتتح محطة مياه شرب الشاورية النقالي بتكلفة 15 مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم الجمعة، محطة مياه الشرب النقالي بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي والتي نفذتها الهيئة العربية للتصنيع، تحت إشراف الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المحطة تقع على مساحة 650 مترا

وقال محافظ قنا إن المحطة تقع علي مساحة 650 متر مربع بطاقة إنتاجية 2000 م3/ يوم بتكلفة مالية تصل إلى 15 مليون جنيه، لافتا إلى أنها تخدم قرية الشاورية وتوابعها بمركز نجع حمادي، ويستفيد منها حوالي 18 ألفا و500 مواطن، وتتكون المحطة من ( مبنى للإدارة - معمل - مأخذ - خط المياه المرشحة قطر 8 بوصة - خط المياه العكرة قطر 225م - خط الفايظ - خط تصافي مياه الروبة).

توفير مياه الشرب

وأضاف الداودي أن ذلك يأتي في إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير متطلبات المواطن القنائي، بإعتبار المياه حق أصيل من حقوق المواطن.