حبس 23 متهما بالاتجار في المخدرات ضبطوا خلال حملة أمنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس 23 متهما بالاتجار في المخدرات ضبطوا في حملة أمنية مكبرة شنتها أجهزة الأمن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات.

وكانت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية امن القليوبية تمكنت من تنفيذ 2638 حكما قضائيا متنوعا خلال حملة أمنية قامت بها أجهزة الأمن لضبط الخارجين على القانون والهاربين، وأحيل جميع المتهمين للجهات المختصة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.

ضبط المتهمين بالاتجار في المخدرات

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد قيام حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون والهاربين، وأسفرت عن تنفيذ 2638 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 16 قطعة سلاح ناري.

ضبط 21 قضية اتجار في المخدرات

كما تمكنت الحملة التي استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، من ضبط 21 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهما، لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

العقوبة القانونية

وأوضح المحامي أحمد عد الستار لـ«الوطن»، أن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة على كل من أتجر أو استورد أو صنع موادا مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد وتغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.