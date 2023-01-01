حالة الطقس المتوقعة في أول أيام 2023.. العظمى بالقاهرة 20

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد، الموافق 1 يناير 2023، أول أيام العام الجديد.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى على كل من محافظات الوجة البحري والقاهرة الكبرى تصل لـ 20 والصغرى 10، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 14.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة في جنوب سيناء العظمى 24 والصغرى 15، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يسود اليوم الأحد، طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ذكرت «الأرصاد» أن اليوم تتكون الشبورة الصباحية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري.

وأكدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

درجات الحرارة غدا الإثنين

وعن درجات الحرارة غدًا الإثنين، تُسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجة البحري 19 والصغرى 11، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 13، جنوب سيناء العظمى 24 والصغرى 15، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 08، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 10.