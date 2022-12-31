سانت كاترين تودع 2022 بدرجة حرارة تحت الصفر.. ورفع حالة الطوارئ

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بالتزامن مع آخر أيام عام 2022، لتسجل طقسا شديد البرودة على كافة أنحاء المدينة وبخاصة أعلى القمم الجبلية.

انخفاض درجات الحرارة

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين أصبحت قطعة من أوروبا فيما يخص درجات الحرارة، ما يجعل لها طبيعة خاصة عن باقي مدن مصر.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة تسجل أقل درجة حرارة على مستوى مدن مصر لارتفاعها فوق مستوى سطح البحر، مشيرًا إلى أن أهالي سانت كاترين يعشقون فصل الشتاء رغم برودته الشديدة لأنه مصدر رزق لهم، من حيث الأمطار والسيول وتوافد السياح الذين يفضلون زيارة سانت كاترين لمشاهدة الثلوج وشروق الشمس.

وأكد «فودة» أن سانت كاترين تسجل درجات حرارة أقل من الصفر طوال فصل الشتاء، والسياح يبيتون فوق قمة جبل موسى طوال العام لمشاهدة لحظات شروق الشمس، أما في الشتاء فيشاهد السياح السحب ويسيرون بينها ويشاهدون الثلوج فوق الجبال.

وأشار إلى أنه جرى رفع درجة الطوارئ بالمدينة مع بداية الشتاء تجنبا لأي طوارئ، موضحا أنه في حال هبوب عواصف ثلجية سيتم غلق جبل موسى أمام حركة السياحة للحفاظ على أرواح السياح.

جبال سانت كاترين تتجمد

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن جبال سانت كاترين بالكامل تتجمد بسبب البرودة الشديدة التي تتعرض لها المدينة، مضيفًا أن المدينة نفسها سجلت اليوم السبت درجة واحدة تحت الصفر، و8 درجات تحت الصفر بجبل سانت كاترين، وجبل عباس 5 تحت الصفر، أما جبل موسى فقد سجل 4 تحت الصفر.

وتابع رئيس مدينة سانت كاترين، أن الرحلات السياحية إلى جبل موسى مستمرة، بالرغم من حالة الطقس البارد.