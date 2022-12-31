حالة الطقس غدا في أول أيام العام الجديد ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، ودرجات الحرارة المتوقعة على كل أنحاء الجمهورية، إذ يسود الأحد، طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

أوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن حالة الطقس غدا معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع تكون الشبورة الصباحية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد، أول أيام العام الجديد 2023، فتصل العظمى على كل من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى تصل لـ 20 والصغرى 10، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 14، وفي جنوب سيناء العظمى 24 والصغرى 15، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

ارتداء ملابس ثقيلة

وفي وقت سابق، أكدنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب الحذر من انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل خلال الاحتفال برأس السنة، منوهة لاستقرار درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وذكرت الأرصاد أن هناك فرصة للاستمتاع خلال النهار بأشعة الشمس، إذ سيكون هناك شعور بالدفء، وستسود أجواء لطيفة على أغلب مناطق الجمهورية، ومع دخول ساعات المساء ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر وهو ما يدعوا لارتداء ملابس ثقيلة.