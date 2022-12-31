التصريح بدفن جثة مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الزراعي بطوخ

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن مسن لقي مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم على الطريق الزراعي بطوخ، وطلب تحريات المباحث، والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث.

تفاصيل مصرع مسن في تصادم

وكان مسن قد لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى السريع أثناء عبور الطريق بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بالدفن وسؤال قائد السيارة.

بلاغ بمصرع شخص في طوخ

تلقى العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص صدمته سيارة مكيروباص أثناء عبور الطريق.

وتم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدمان محمد فتحي، رئيس مباحث المركز، ومحمد شداد، رئيس وحدة مرور طوخ، وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص رق «ع ق ط 7296» قيادة «محمد م م»، 43 سنة، سائق، تفاجأ بشخص يدعى «مسعد ا س»، 69 سنة، يعبر الطريق عند منطقة المرور دائرة المركز، فصدمه ولقي مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

العقوبة القانونية

وأوضح المحامي أحمد عبد الستار لـ«الوطن»، أن تهمة السائق في هذه الواقعة هي القتل والإصابة الخطأ، ونص القانون على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُغلظ العقوبة في حالة ثبوت وقوع مرتكب العقوبة تحت تأثير المخدرات.