لو عاوز تفتح مشروع أو تشتري سيارة.. إليك إجراءات الحصول على قرض من 4 بنوك
كتب:
وليد عبد السلام
04:32 م | السبت 31 ديسمبر 2022
قروض البنوك
تواصل البنوك المصرية تقديم برامج التمويل المختلفة للعملاء المصريين، ومنحهم قروضا تمويلية في مختلف النشاطات والقطاعات الخدمية.
وترصد الوطن أبرز 4 قروض خدمية تقدمها البنوك للمواطنين في عام 2023.
قرض السلع المعمرة من بنك مصر:
يقدم بنك مصر قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج تمويل مختلفة:
- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.
- الموظفين بشهادة إثبات الدخل.
- أصحاب المهن والأعمال الحرة.
- مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).
- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).
شروط القرض:
- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.
- الحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنيه.
- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 %.
- الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهر.
المستندات الأساسية المطلوبة للقرض:
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.
- عرض أسعار السلع معتمدا من المورد او الموردين المتعاقدين مع البنك.
قرض السيارة من البنك الأهلي المصري:
خصائص و مميزات القرض بدون ضامن.
- تمويل حتى 1.5 مليون جنيه للموظفين وحتى 3 مليون جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.
- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.
- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جنيه.
- بدون مصاريف استعلام ائتماني .
- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.
- برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.
- برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.
- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة اضافية 50% من سعر السيارة.
- برنامج كبار عملاء البنك الاهلى المصرى.
المستندات الاساسية المطلوبة من العملاء
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- فاتورة مرافق.
شروط القرض:
- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60، في نهاية القرض للموظفين.
- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65، في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري:
يقدم البنك الزراعي المصري، لأصحاب المعاشات إمكانية الحصول على قرض شخصي يبدأ من 5 آلاف حتى 500 ألف جنيه وفترة سداد تصل لـ 10سنوات.
مميزات القرض:
- 900 جنيه الحد الأدنى للمعاش.
- قيمة القرض 5 آلاف جنيه حد أدنى و500 ألف جنيه حد أقصى.
- عائد سنوي متناقص
- تأمين على الحياة
- تسهيلات في السداد
- وثيقة تأمين على الحياة
قرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنك التعمير والإسكان
يقدم بنك التعمير والإسكان تسهيلات وتمويلات لجميع الأنشطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد مميز:
- سعر عائد 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وفقا لمبادرة البنك المركزي لجميع الأنشطة فيما عدا القطاع التجاري.
- سعر عائد 12.75 % متناقصة للمشروعات الصغيرة وفقا لبرنامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحد اقصى 5 مليون جم للتمويل.
- سعر عائد مميز لجميع الأنشطة التي لا يتطبق عليها مبادرات البنك المركزي.
القطاعات المستهدفة:
الأنشطة الصناعية –الأنشطة التجارية -المقاولات–الصيدليات –العيادات والمراكز الطبية – التمويل متناهي الصغر –شركات التأجير التمويلي –الأنشطة الخدمية –الأنشطة الزراعية.
المستندات المطلوبة:
- طلب التمويل والغرض منه
- المستندات القانونية للشركة
- عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط
- بطاقات الرقم القومي سارية للشركاء
- الهيكل الإداري السيرة الذاتية للقائمين على إدارة النشاط
- القوائم المالية لثلاث سنوات سابقة ومركز مالي حديث معتمد من المحاسب القانوني - شهادة من المحاسب القانوني بالموقف من الضرائب والتأمينات
- دراسة جدوى المشروع معتمدة في حال الأنشطة الحديثة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى، وفقا لطبيعة نشاط الشركة.