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لو عاوز تفتح مشروع أو تشتري سيارة.. إليك إجراءات الحصول على قرض من 4 بنوك

كتب:

وليد عبد السلام
04:32 م | السبت 31 ديسمبر 2022
قروض البنوك

قروض البنوك

تواصل البنوك المصرية تقديم برامج التمويل المختلفة للعملاء المصريين، ومنحهم قروضا تمويلية في مختلف النشاطات والقطاعات الخدمية.

وترصد الوطن أبرز 4 قروض خدمية تقدمها البنوك للمواطنين في عام 2023.

قرض السلع المعمرة من بنك مصر:

يقدم بنك مصر قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج تمويل مختلفة:

- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

- الموظفين بشهادة إثبات الدخل.

- أصحاب المهن والأعمال الحرة.

- مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

شروط القرض:

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

- الحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 %.

- الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة للقرض:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض أسعار السلع معتمدا من المورد او الموردين المتعاقدين مع البنك.

قرض السيارة من البنك الأهلي المصري:

خصائص و مميزات القرض بدون ضامن.

- تمويل حتى 1.5 مليون جنيه للموظفين وحتى 3 مليون جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جنيه.

- بدون مصاريف استعلام ائتماني .

- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

- برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.

- برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%. 

- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة اضافية 50% من سعر السيارة.

- برنامج كبار عملاء البنك الاهلى المصرى.

المستندات الاساسية المطلوبة من العملاء 

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- فاتورة مرافق.

شروط القرض:

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60، في نهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65، في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري: 

يقدم البنك الزراعي المصري، لأصحاب المعاشات إمكانية الحصول على قرض شخصي يبدأ من 5 آلاف حتى 500 ألف جنيه وفترة سداد تصل لـ 10سنوات.

مميزات القرض: 

- 900 جنيه الحد الأدنى للمعاش.

- قيمة القرض 5 آلاف جنيه حد أدنى و500 ألف جنيه حد أقصى.

- عائد سنوي متناقص

- تأمين على الحياة

- تسهيلات في السداد

- وثيقة تأمين على الحياة

قرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان تسهيلات وتمويلات لجميع الأنشطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد مميز:

- سعر عائد 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وفقا لمبادرة البنك المركزي لجميع الأنشطة فيما عدا القطاع التجاري.

- سعر عائد 12.75 % متناقصة للمشروعات الصغيرة وفقا لبرنامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحد اقصى 5 مليون جم للتمويل.

- سعر عائد مميز لجميع الأنشطة التي لا يتطبق عليها مبادرات البنك المركزي.

القطاعات المستهدفة:

الأنشطة الصناعية –الأنشطة التجارية -المقاولات–الصيدليات –العيادات والمراكز الطبية – التمويل متناهي الصغر –شركات التأجير التمويلي –الأنشطة الخدمية –الأنشطة الزراعية.

المستندات المطلوبة:

- طلب التمويل والغرض منه

- المستندات القانونية للشركة

- عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط

- بطاقات الرقم القومي سارية للشركاء

- الهيكل الإداري السيرة الذاتية للقائمين على إدارة النشاط

- القوائم المالية لثلاث سنوات سابقة ومركز مالي حديث معتمد من المحاسب القانوني - شهادة من المحاسب القانوني بالموقف من الضرائب والتأمينات

- دراسة جدوى المشروع معتمدة في حال الأنشطة الحديثة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى، وفقا لطبيعة نشاط الشركة.

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