بتخفيضات تصل لـ20%.. أماكن منافذ «أهلا رمضان» في الشرقية

تدشِّن محافظة الشرقية منافذ معارض «أهلًا رمضان» في جميع مراكز المحافظة بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، من تلك الموجودة في الأسواق ومحال البيع، وعادة ما تشهد منافذ «أهلًا رمضان»، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ويتابع محافظ الشرقية توافر السلع وتزويد المنافذ بها أولًا بأول.

توافر السلع بأسعار مخفضة في معارض أهلًا رمضان

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه يتم إقامة معارض أهلًا رمضان بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وتتولى المحافظة إقامة المعارض ولا تحمل التجار تكاليف التدشين أو الإضاءة، بهدف توفير كل السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

أماكن منافذ أهلًا رمضان في الشرقية

- معرض أهلًا رمضان في ميدان عرابي في مدينة الزقازيق.

- معرض أهلًا رمضان بمدينة القرين والمقام بجوار مستشفى القرين المركزي.

- معرض أهلًا رمضان بمدينة فاقوس بجوار الهابي لاند بميدان عبد المنعم رياض بفاقوس.

- معرض بقرية الطويلة بمركز فاقوس بجوار كوبري السبيل بالوحدة المحلية للقرية.

- معرض أهلًا رمضان بقرية الخطارة بجوار كوبري الخطارة مركز فاقوس.

- معرض بقرية الصوالح بالطريق الرئيسي المؤدي للوحدة المحلية بالصوالح بفاقوس.

- منفذ أهلًا رمضان في مدينة القنايات والمقام بجوار موقف السرفيس بالمدينة.

- معرض أهلًا رمضان في الشرقية عند مركز الحسينية والمقام بجوار مجلس المدينة.

- معرض أهلًا رمضان بمدينة أبوحماد والمقام أمام مبنى رئاسة المركز.

- معرض بمدينة ديرب نجم والمقام أمام ميدان الشهداء بالمدينة.

- معرض أهلًا رمضان بمدينة صان الحجر بجوار مركز الشباب أمام كلية الآثار ومجلس المدينة.

- معرض أهلًا رمضان بجوار بنك مصر بشارع بورسعيد، في بلبيس.

- معرض أهلًا رمضان بجوار موقف الزقازيق بشارع جمال عبد الناصر، بمركز بلبيس .

- معرض أهلًا رمضان بجوار الوحدة المحلية كفر أيوب أمام الوحدة الصحية على الطريق الرئيسي، ببلبيس.