تفاصيل تدشين معارض «أهلا رمضان».. تنطلق قريبا بتخفيضات تصل لـ20%

قال أحمد عتابي عضو مجلس المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية، إن هناك اجتماعا للغرفة التجارية يوم الأحد المقبل لتحديد مكان وموعد بداية معارض أهلا رمضان في المحافظات، موضحاً أن أسعار السلع في معارض أهلا رمضان ستكون مخفضة عن الأسعار في الأسواق العادية وتتراوح التخفيضات ما بين 10% إلى 20%.

«عتابي»: أهلا رمضان لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار جيدة

وأضاف عتابي في تصريحات لـ«الوطن»: معارض أهلا رمضان تعمل على توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار جيدة، كما أن الغرفة التجارية والمحافظة المقام بها المعارض هي من تتحمل تكلفة إقامة المعارض والكهرباء، دون تحميل التجار أي تكاليف أو نفقات.

السلع والمنتجات متوفرة بالسوق المحلي

وأوضح عضو مجلس المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية أن الأسعار في الأسواق العادية متذبذبة وتختلف من مكان لآخر، كما أن جميع المنتجات والسلع متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي نقص من أي سلعة أساسية، إلا فيما يتعلق بالأصناف المستوردة، كالجبن المستوردة، متوقعاً انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة إلغاء الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل.

وكان قد صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في وقت لاحق، أن معارض أهلا رمضان تبدأ من 1 ـ1ـ 2023 حتى نهاية شهر رمضان، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، كما أن منافذ أهلا رمضان سوف تكون بحد أدنى 5 معارض بكل محافظة، وسوف تصل إلى القرى والنجوع، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع المحافظين والغرف التجارية وغرفة الصناعة الغذائية.