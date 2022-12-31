غدا.. انطلاق معارض أهلا رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة في المحافظات

تفتح معارض «أهلا رمضان» لبيع السلع بأسعار مخفضة على مستوى المحافظات، أبوابها غدا الأحد، أمام المواطنين، حتى نهاية شهر رمضان الكريم 2023، وفقا لتوجيهات الحكومة في توفير وإتاحة السلع أمام المواطنين بأسعار عادلة.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023

ومن المقرر أن تحدد كل محافظة على حدة، أماكن معارض أهلا رمضان 2023 وفقا للمناسب لها، تنفيذا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بتحديد توقيت انطلاق المعارض وأماكنها في المحافظات بداية من شهر يناير، على أن تشهد كل محافظة إقامة 5 معارض ومنافذ تحت عنوان «أهلا رمضان»، على أن يجري التنسيق مع المحافظين لتوفير الأماكن الخاصة بالمعارض دون تكلفة على العارضين.

منافذ لـ «أهلا رمضان» في القرى والنجوع

وتشهد القرى والنجوع إقامة منافذ أهلا رمضان مع توفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، بناء على تنسيق بين وزارة التموين والمحافظين والغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية لطرح السلع بأسعار عادلة ومخفضة.

وقررت وزارة التموين، إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الصناعة واتحاد الغرف لمتابعة توافر السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن مشاركة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ومنافذ جمعيتي بمعارض أهلا رمضان، مع إنشاء ركن بكل سلسلة تجارية لسلع أهلا رمضان.

وتشهد معارض أهلا رمضان 2023، تثبيت أسعار عدد من السلع الأساسية طوال فترة إقامة المعرض، المقرر لها حتى نهاية شهر رمضان الكريم، مع تحديد أماكن الشوادر والمعارض وتوقيتات العمل، إضافة إلى تلبية احتياجات المستهلكين من خلال تحديد الاحتياجات اللازمة لكل العاملين بقطاع الصناعات الغذائية.