«الوزراء»: الإفراج عن سلع بقيمة 1.2 مليار دولار من المواني خلال 4 أيام

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف الإفراج عن السلع من المواني شهد خلال الفترة الأخيرة انفراجة، إذ جرى الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار منذ مطلع ديسمبر وحتى 23 من الشهر نفسه، كما جرى الإفراج عن سلع بقيمة 1.2 مليار دولار خلال 4 أيام.

تأثر الأسواق إيجابيًا بزيادة المعروض

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسواق بدأت تتأثر إيجابيًا بزيادة المعروض من السلع بعد الإفراج عن السلع من المواني.

وأوضح أن الحكومة عملت على الإفراج عن السلع والمنتجات من المواني، والمصانع تستأنف عملها بشكل طبيعي لأن الإفراجات تتضمن الكثير من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن سلع غذائية أساسية من المواني بما يسهم في حدوث استقرار بالأسعار، والإفراج عن السلع من المواني يعني أن أزمة الدولار في طريقها للحل.

قدرة البنك المركزي على توفير موارد دولارية

وتابع نادر سعد: «نحن في وضع أفضل فيما يخص قدرة البنك المركزي والقطاع المصرفي على توفير موارد دولارية واستغلالها في الإفراج عن السلع الموجودة بالمواني».