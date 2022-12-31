فسح «على قد الإيد» للاحتفال بالعام الجديد.. منها ممشى أهل مصر وقصر عابدين

مع دخول العام الجديد يحرص الكثيرون على بدء سنة جديدة بأفكار مختلفة ويحرصون على الخروج لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء، لذا ترصد «الوطن» أشهر الأماكن المجانية أو ذات الأسعار الرمزية للتنزه فيها بأقل تكلفة.

ممشى أهل مصر

متنزه ترفيهي مفتوح للجميع ممتد على كورنيش النيل في القاهرة مزود بخدمات ومرافق متعددة وإضاءة ليلية، كما يمتد إلى مناطق عديدة، ليكون بالقرب من أكثر المناطق حيوية وحركة في القاهرة الكبرى، ويبدأ من كوبري 15 مايو إلى كوبري أكتوبر، وتذكرة دخول المنطقة السفلية المطلة على نهر النيل 20 جنيهًا بينما الجزء العلوي منه يمكن دخوله بالمجان.

كايرو بايك

نزهة خلوية بالدرجات الهوائية، التي يمكنك من خلال استقلال دراجة منها اكتشاف معالم القاهرة الكبرى، بتكلفة لا تزيد عن 8 جنيهات في اليوم الواحد، وتتواجد أماكن تلك الدراجات في وسط البلد وخاصة ميدان الفلكي وعبد المنعم رياض وسعد زغلول وغيرها من الأماكن.

كوبري تحيا مصر

يوجد أعلى نهر النيل بمنطقة روض الفرج في شبرا، وهو مصمم حديثًا بطريقة رائعة، يمكنك عن طريق صعوده الاستماع بمنظور عميق للنيل والتقاط صور مميزة، ودخوله مجاني، ويوجد بهأماكن ممخصة لاستمتاع بأجواء النيل بعيدا عن حركة السيارات.

شارع المعز

يضم الشارع مجموعة رائعة من آثار القاهرة تعكس انطباعا كاملًا عن مصر الإسلامية، والتي تبدأ من العصر الفاطمي حتى عصر أسرة محمد علي، وتتنوع الآثار الموجودة ما بين مباني دينية وسكنية وتجارية، وتصطف الأسواق ومحلات الحرف اليدوية على طول الشارع الممتد من باب الفتوح شمالًا حتى باب زويلة جنوبًا، ودخول هذا الشارع مجاني دون أي تكلفة.

الميريلاند

هو منتزه مليء بالأشجار الخضراء والمرافق المميزة مثل البحيرة المائية وعروض الدلافين وشلالات صخرية ومطاعم وكافيهات وملاهي للأطفال، وهو أشهر وأقدم أماكن الخروج العائلية ويوجد بمصر الجديدة في شارع الحجاز، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 30 جنيها.

قصر عابدين

أحد من أهم أماكن سياحية في القاهرة يستعرض تاريخ الحقبة الملكية من خلال مجموعة من المتاحف وتعرض المُقتنيات الثمينة للأسرة المالكة والمُقتنيات المُهداة من رؤساء العالم، ويقع في وسط القاهرة بمنطقة عابدين وسعر تذكرة دخوله 20 جنيهًا.

محيط وسط البلد

ويشمل ميدان التحرير وطلعت حرب والمنطقة التجارية والمحلات الممتدة على جانبي شارع 26 يوليو فضلاً عن دور السينما والمسارح، ويعد ساحة مناسبة للاحتفال بالعام الجديد مع المارة ومرتادي المحلات التجارية، والتمشية في هذه المنطقة مجانية تماما ولا تتطلب أي اشتراطات لدخولها.

شارع عباس العقاد

يوجد بمدينة نصر وهو منطقة تجارية توجد بها محلات متنوعة ومطاعم وكافيهات، وتتميز بأنواع عديدة من الآيس كريم التي تتناسب مع الأجواء الشتوية والتمشية في هذا الشارع.

السينما والمسرح

يمكنك زيارة المسرح القومي ومسرح العرائس بالقرب من محطة مترو العتبة، للاستمتاع بالعروض المتاحة والأفلام المطروحة بمناسبة العام الجديد، وسعر تذاكر السينما لاتتجاوز 50 جنيهًا، بينما تترواح سعر تذكرة المسرح من 55 لـ150 جنيهًا.