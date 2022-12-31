التفاصيل الكاملة لمرحلة التأهيل التنفسي لحالة أول زراعة رئة في مصر.. تحسن ملحوظ

زفَّ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، خبراً ساراً بشأن أول حالة زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء، مؤكداً أنه تم فصل أجهزة الإرواء القلبي الرئوي أو الإيكمو التي تستخدم كمدعمات لوظائف القلب والرئة من المريضة سحر ربيع، وتتحسن حالتها يوماً بعد يوم.

المرحلة التالية لسحر ربيع، هي مرحلة التأهيل البدني والتنفسي وهي مرحلة قد تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بحسبما جاء في بيان الجامعة، وهي المرحلة التي وضحت تفاصيلها الدكتورة سالي صابر، مدرس واستشاري الطب الطبيعي والتأهيل بكلية الطب بجامعة عين شمس، موضحة أن الهدف الأساسي من التأهيل هو أن يمارس المريض حياته بشكل عادي دون أي معوقات.

إعادة عضلات التنفس حتى تتحرك بشكل «مظبوط»

اعتمدت الدكتورة سالي صابر في عملية التأهيل لسحر ربيع، على إعادة عضلات التنفس حتى تتحرك بشكل «مظبوط» لإدخال أكبر كمية من الأكسجين للجسم بصفة عامة، حتى تستخدم الرئة الجديدة بعد إجراء العملية بشكل جيد، أيضاً العمل على تحرك عضلة القلب والرئة دون أي مجهود كبير.

تستخدم استشاري الطب الطبيعي والتأهيل، مجموعة من الأجهزة الطبية فائقة الدقة في عملية التأهيل، لتأهيل القلب والصدر، فالتأهيل له مراحل معينة: «حافظنا على سحر بدون أي جلطات في الساقين أو قرح، أو تيبس في المفاصل» خلال رحلتها في العملية وبعد العملية.

المرحلة الثانية من التأهيل، هي العمل على تنشيط عضلة الحجاب الحاجز حتى تعمل الرئة الجديدة وتعطي كمية الهواء المطلوبة.

تحسن ملحوظ بدأ يظهر في حالة سحر ربيع، كشف تفاصيله الدكتورة سالي صابر لـ«الوطن»: «سحر بدأت تقعد على السرير لحد 90 درجة وده تطور مهم جداً، وتعمل حركات معينة بشكل جيد، وتستعيد جزء كبير من النفس».

التأهيل العضلي لعضلات التنفس له فوائد مهمة جداً، حددتها الدكتورة سالي صابر، أهمها أنه يقلل من حدوث مضاعفات ويحسن قدرة الرئة الجديدة حتى تتعامل بدقة مع متطلبات الجسم.

المرحلة الثالثة من العلاج الطبيعي

تأتي المرحلة الثالثة من العلاج الطبيعي أو التأهيل وهي جلستان أو ثلاث جلسات مكثفة من العلاج الطبيعي وهي بمثابة تأهيلي طبيعي تنفسي وعضلي حركي، وبعد خروج سحر من الرعاية تختلف طبيعة هذه الجلسات حسب الإحصائيات والقياسات للكتلة العضلية والأكسجين الذي يمكنها من التحرك وقوة عضلة الحجاب الحاجز.

كل جهود التأهيل التي تتم سحر، تهدف لتحسين كفاءة القلب وكتلة العضلات والحركة البدنية لها: «بنقوي عضلات البطن والظهر ولما تروح البيت هيكون لها برنامج يوم بعد يوم في التأهيل والعلاج الطبيعي».

«بحبكم كلكم».. بهذه العبارة حرصت سحر ربيع، على التعبير عن حبها للفريق الطبي الذي أجرى لها العملية، بحسب ما كشفته الدكتورة هناء الجندي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة ومدير وحدة الرعاية المركزة بعين شمس: «سحر بدأت تكتب وشافت أهلها، لا يوجد تدهور في الحالة وبتحسن يوم عن يوم وكل يوم نخطو خطوة جيدة».

منح الفريق الطبي «سبورة وقلم» لسحر ربيع، لتدون عليها ما تحتاجه، فتقول الدكتورة هناء الجندي في حديثها لـ«الوطن»، أنها تكتب حالياً ما تحتاجه بجانب حديثها مع الفريق الطبي الذي يُشرف عليها بشكل يومي، فضلاً عن أنها تنفذ عدد من التمارين.