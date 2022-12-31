خريطة فصل التيار الكهربائي غدا بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة مدن ومراكز بمحافظات مصر غدا الأحد فصل التيار الكهربائى للصيانة الدورية، وفقا للوحدات المحلية بأماكن الانقطاع، وذلك في 4 محافظات منها 3 محافظات شمال الدلتا الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ومحافظة سوهاج بصعيد مصر.

وأهابت شركة كهرباء شمال الدلتا بالمواطنين في أماكن فصل التيار الكهربائي، قضاء احتياجاتهم فترة انقطاع الكهرباء مع توفير مغذٍ بديل بالأماكن الخدمية.

أماكن فصل التيار الكهربائي

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وحددت مواعيد انقطاع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد انقطاع الكهرباء

وتتمثل أماكن قطع الكهرباء غدا الأحد في..

-الدقهلية : يتم فصل التيار الكهربائى بمدن الستمامونى وشربين والمنزلة وبنى عبيد والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين وطلخا وذلك بقرى منشية أبو ماضى ودليل البحر ونجيروا والأوقاف والزهايرة وكفر نجير وعزبة الإصلاح والمانكيلى والشبول وبنى هلال وأولاد علام وعزبة حماد وميت طريف وعزب النهضة والعبيد والعزبة وشجرة يوسف والجنادى وميت طريف وجميزة بلجاى وابو خالد وقرقيرة وابوشلوبة ومنشية هلال وشرنفاش .

أماكن قطع الكهرباء بشمال الدلتا

- دمياط: يقطع التيار الكهربائى بمدن كفر البطيخ والزرقا والشعراء وذلك بقرى شرمساح وعزبة البط وكفر نقى والزعاترة والعنانية والناصرية والبحرية .

-كفر الشيخ: يفصل التيار الكهربائى بمدن دسوق وسيدى سالم وبيلا ومطوبس وكرى شرق كفر الشيخ ومحطات مارس والخادمية والبحيرى والدماير وروس الفرخ والبربة وابراهيم الدسوقى وقوزمان وسنديون.

فصل التيار الكهربائي

بينما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج بفصل التيار الكهربائى غدا الاحد عن الساعة للصيانة الدورية بمدينة ساقلتة والقرى التابة لها ،الصوامة وسفلاق والفراسية والجلاوية وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا .