شبكة تليفزيون الحياة تتصدر تريند تويتر في ليلة رأس السنة

تصدَّرت شبكة تليفزيون الحياة، تريند «تويتر»، بعد العروض الفنية الُمبهرة التي عرضتها اليوم، في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وكتب أحد المتابعين عبر حسابه على تويتر: «الآن على قناة الحياة، ملكة البوب نوال الزغبي، في إعادة لحفلها الكبير بمهرجان القلعة بمصر»، كما احتفل جمهور الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بعرض حفل لها على قناة «الحياة».

كانت شبكة تليفزيون الحياة، قد غيرت خريطتها البرامجية، اليوم، احتفالا بالعام الجديد، إذ أنها تقدم ليلة غنائية استثنائية، تضم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، على شاشة واحدة في أضخم وأقوى الحفلات الغنائية، بداية من العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل.

وتضم الحفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم صابر الرباعي وكارول سماحة ومدحت صالح وراغب علامة وجنات.

وتختتم الشبكة السهرة بحلقة خاصة للإعلامي عمرو الليثي مع الفنانين عمر كمال وهدى، كما تنقل شبكة تليفزيون الحياة بمراسليها، صورة حية لأماكن احتفالات المصريين بالعام الجديد.