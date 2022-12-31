متحدث «الوزراء» لقناة الحياة: المواطن هيشتري كل احتياجاته من معارض أهلا رمضان

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيادة الكميات المنتجة والمعروضة من السلع، تتسبب في انخفاض أسعارها، موضحا أن شوادر معرض «أهلا رمضان» ستبيع السلع بأسعار مخفضة، ويبدأ عملها اعتبارا من غد الأحد، الأول من يناير.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المواطن في كل محافظات مصر يستطيع شراء كل احتياجاته من معارض أهلا رمضان، من السلع الأساسية واللحوم وغيرها بأسعار تقل عن مثيلها بالأسواق وبكميات كبيرة للغاية.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن، ما أتاح إقامة هذه المعارض للجمهور قبل 3 أشهر من بداية رمضان، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة من ارتفاع للأسعار بالأسواق، وتعد هذه المعارض رسالة طمأنة للمواطنين «نحن معك»، ويجري افتتاح 200 شادر في إطار معارض أهلا رمضان، ويوزع على مستوى المحافظات.

وتابع: «ننهي عام 2022 بجولة رئيس الوزراء اليوم في الإسكندرية، التي حملت العديد من الرسائل للطمأنة على كل الأصعدة».