مدير مشروع «ماسبيرو»: نسبة الإنجاز تتجاوز 98%.. و920 أسرة لديها عقود ملكية ترغب في العودة

جميع المواطنين حاملى عقود الملكية سيحصلون على وحدات سكنية كاملة التشطيب داخل الأبراج

كشف المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، عن جاهزية أبراج مشروع الإسكان البديل بالمنطقة لاستقبال السكان الذين رغبوا فى العودة مرة أخرى للمنطقة عقب تطويرها. وأشار «سليم»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، إلى أن محافظة القاهرة تواصلت مع جميع السكان حاملى عقود الملكية لاستيفاء الأوراق المطلوبة وتسجيل العدادات باسم الملاك وحضور القرعة العلنية، تمهيداً لتسلم الوحدة المخصصة لكل ساكن، وإلى نص الحوار:

كيف تم التعامل مع سكان منطقة مثلث ماسبيرو قبل تطويرها؟

- قبل بداية عملية التطوير قامت محافظة القاهرة بالتواصل مع جميع سكان المنطقة الذين لديهم عقود ملكية بالمنطقة، وأتاحت لهم عدداً من الخيارات المرضية لهم، قبل تنفيذ الإزالة والتطوير، ويبلغ عدد السكان الذين تم حصرهم قبل عملية تطوير المنطقة نحو 4500 أسرة، وقدمت المحافظة عدداً من الخيارات تمثلت فى حصول مالكى العقود على مبلغ مالى نظير الوحدة، أو الانتقال لسكن بديل بمشروع حى الأسمرات وتسلم وحدة سكنية بديلة، وكان الخيار الثالث الرجوع والسكن مرة أخرى داخل وحدة سكنية بالمنطقة عقب تطويرها، والحصول على قيمة إيجارية للسكن خلال فترة تطوير المنطقة، ويبلغ إجمالى عدد الأسر التى اختارت الرجوع مرة أخرى نحو 920 أسرة تقريباً، وجميعهم لديهم عقود ملكية بالمنطقة.

مم يتكون مشروع تطوير مثلث ماسبيرو؟

- يتكون مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو من 2 برج للإسكان البديل، يتكون كل برج منهما من 18 طابقاً، بالإضافة إلى برج إدارى يضم عدداً من الوحدات المخصصة للنشاط الإدارى بارتفاع 18 طابقاً، وأخيراً برج استثمارى يتكون من 23 طابقاً، بجانب تخصيص الطابق الأول من جميع الأبراج للنشاط التجارى لخدمة سكان الأبراج، بالإضافة إلى تخصيص البدروم والدور الأول علوى كجراجات للسيارات، وذلك لتقليل الكثافة عن شارع 26 يوليو، وتوفير مكان خاص لسكان أبراج المشروع، ومنعاً لتكدس السيارات أمام المشروع.

ماذا عن باقى المشروعات الاستثمارية بمنطقة مثلث ماسبيرو؟

- تضم خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو أيضاً عدداً من المشروعات الاستثمارية، الجزء الأول يضم برجين يطلان على شارع الجلاء، وهما برج سكنى إدارى، وبرج فندقى، ويبلغ ارتفاعهما 16 طابقاً، على مساحة 8500 متر، ويحتوى كل برج منهما على 5 بوديوم و2 جراج للسيارات تحت الأرض، والجزء الثانى يضم 3 أبراج سكنية تجارية ترفيهية، هى «أبراج النيل ماسبيرو» تطل على كورنيش النيل مباشرة، بعد إزالة 7 عمارات موجودة على الكورنيش حالياً، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة كهرباء لخدمة مثلث ماسبيرو بالكامل.

«سليم»: تكلفة التطوير مليار و650 مليون جنيه.. وتنفيذ «الإسكان البديل» على 6.2 فدان

ما قيمة تكلفة مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو؟

- بلغت تكلفة التطوير نحو مليار و650 مليون جنيه تقريباً، وتبلغ مساحة مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو نحو 6.2 فدان، حيث تم الانتهاء حالياً من المشروع بنسبة إنجاز تخطت 98%، وتم الانتهاء من مرحلة التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية داخل المشروع، كما تم ترقيم الوحدات السكنية داخل برجى الإسكان البديل.

مم تتكون أبراج الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو؟

- تتكون أبراج الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو من 5 بنايات متصلة داخلياً، ويتكون الدور الواحد من كل برج من 26 شقة، وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام، سيتم تخصيصها وفقاً لعدد أفراد الأسرة، ويضم كل برج 10 أسانسيرات، لخدمة السكان، وتوفير عدد منها احتياطياً فى حالة تعطل واحد منها، لصعوبة الصعود على السلم، نظراً لارتفاع الأبراج.

إجراء التسكين

ستتواصل محافظة القاهرة مع جميع السكان حاملى عقود الملكية لاستيفاء الأوراق خلال شهر، وتسجيل العدادات باسم المالك، وتسلم الوحدة المخصصة لكل ساكن، وسيكون التسكين داخل المشروع بنظام «الإيجار التمليكى»، حيث سيتم سداد قيمة إيجارية لمدة 30 سنة، وبعد ذلك تصبح الشقة ملكاً للساكن، ويكون له حرية التصرف فيها، ولم يتم تحديد القيمة الإيجارية لوحدات مشروع الإسكان البديل، ولكن من المتوقع أن تبدأ من 900 جنيه كحد أدنى.