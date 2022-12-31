إطلالة ملكية لهاجر الشرنوبي في عقد قرانها على المنتج أحمد الجابري (صور)

انتهى منذ قليل، عقد قران الفنانة هاجر الشرنوبي على المنتج أحمد الجابري، وظهرت خلاله بفستان زفاف أبيض بسيط مع ميك اب بسيط يبرز ملامحها.

نجوم الفن في عقد قران هاجر الشرنوبي

وحضر عدد كبير من نجوم الفن عقد القران؛ منهم عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، سهير رمزي، فردوس عبد الحميد، محمود عبد المغني، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، منة عرفة، إلهام عبدالبديع وزوجها وليد سامي، والمخرج أحمد نور، وأحمد خالد موسى.

ويعرض لهاجر الشرنوبي حاليًا عبر قناة الحياة مسلسل مشوار الونش مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، محمود عبدالمغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وميرهان حسين، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبد الفتاح.

هاجر الشرنوبي تنتظر عرض مسلسل وبينا ميعاد

تنتظر الشرنوبي عرض مسلسل وبينا ميعاد عبر شبكة قنوات dmc بداية من الغد، وتدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي، إذ انتهى مخرج العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل الذي يتضمن عددًا من الخطوط الرئيسية والقضايا المهمة في المجتمع.

تدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

آخر أعمال هاجر الشرنوبي

يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي هو مسلسل الضاحك الباكي الذي تم الانتهاء من عرضه منذ فترة، وكان يشارك به عدد من النجوم منهم عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، محمد صلاح آدم، أحمد علي، وغيرهم من الفنانين.

وشاركت هاجر في مسلسل الاختيار بموسمه الثالث، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، وتدور أحداثه حول محاولات المخابرات المصرية التصدي للإرهاب متمثلًا في تنظيم داعش، إذ يقوم العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين كلٌ بدوره في عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.