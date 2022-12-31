وفاء عامر لـ إيمان الحصري: أنا بيتوتية في الأعياد ومتفائلة بـ2023

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تحتفل برأس السنة الجديدة في المنزل كل عام مع أصدقائها، متابعة: «أنا بيتوتية في كل الأعياد، وبحب أسيب المساحة للناس تخرج، لكن أنا بحب البيت».

سر صورها في السوشيال ميديا

وكشفت وفاء عامر خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تفاصيل صورها، التي تنشرها على السوشيال ميديا من حين لآخر، قائلة: «مش بفضى أعمل سيشن، لكن الماكيير والستايلست والكوافير قالولي دي بتاعتنا، وعملولي لوكيشن في البيت ويعملولي سيشن لما أكون رايحة أي مقابلة».

ولفتت إلى أن كل عام به خسائر للشخص، وأخرى تعطيه طاقة إيجابية، وهذه هي الحياة بها سطوع وخفوق، ولكن نتمنى الخير في القادم، متابعة: «أتوقع السنة الجديدة تكون خير على الجميع إن شاء الله، دايما متفائلة حتى في أحلك المواقف وبقول الجاي أحلى.. مؤمنة بالطاقة الإيجابية والتفكير الإيجابي بس بخاف من الحسد جدا».

مؤمنة بالتفكير الإيجابي والحسد

وأشارت إلى أن الحسد مذكور في القرآن الكريم، وربنا أوصانا بالتحصين من الحسد، متابعة: «دايما بيقابلك ناس بالمشاكل، ولما حد بيقولك وشك أصفر كدة لية؟ أرد وأقول كنت لسة هقولك غريبة الظاهر إنها حالة عامة.. هتسكت.. اتعلموا بقى يا بنات».

وواصلت: «الدكتور بيقول المشاكل دي بتعمل قشور، القشور دي بتبقى صلبة بعد وقت، دايما نضحك في وش بعض ونقابل بعض بابتسامة ولو قابلنا حد مريض نقوله أنت زي القمر.. دي طاقة إيجابية حتى لو دة مش حقيقي».