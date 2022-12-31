وفاء عامر لـ إيمان الحصري: أفعال الخير لم أرتب لها مسبقا والدليل حالة «رقية»

وصفت الفنانة وفاء عامر، شخصيتها بأنها عفوية، وأن أعمال الخير التي تقدمها وحملات التوعية لم ترتب مسبقا لها، مثل حالة الطفلة رقية، مريضة ضمور العضلات، والتي تبنت حملة تجميع التبرعات.

وأضافت وفاء عامر خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، «أخبروني في جريدة الوطن بأن هناك جمع لفتاة تدعى رقية، وأصبحت مهتمة بحالتها، وقررت استقبالها لمدة ساعتين لمحاولة جمع المبلغ».

وتابعت: «رواد السوشيال ميديا خاصة التيك توك وغيره استطاعوا جمع جوء من المبلغ، وكان يتبقى وقت قليل لإجراء العملية، وبعدها بـ17 ساعة تجمع مبلغ كبير، واستطاع المصريين ومن خارج مصر جمع المبلغ، ومستعدة لتكرار ذلك في أي وقت مع أي حد بشرط امتلاكه مستندات سليمة».

عيوب السوشيال ميديا

وأشارت إلى أن العيوب في السوشيال ميديا تتعلق بالهجوم على الأشخاص الإيجابيين الذين يحثون المجتمع على أفعال الخير والتضامن وأن نكون إيد واحدة، متابعة: «لا يهمني آراء هؤلاء ما دمت أفعل الشيء الصحيح، لأنه لن يستطيع أحد أن يظلمك في دولة بها قانون».