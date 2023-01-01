عمر كمال لـ قناة الحياة: ألحان «بنت الجيران» مقتبسة من أغنية لحماقي

كشف عمر كمال عن كواليس أغنية «بنت الجيران»، قائلا إن ألحانها مقتبسة من ألحان أغنية أخرى شهيرة للفنان محمد حماقي وهي «في جوة قلبي».

وأضاف عمر كمال خلال لقاء ببرنامج واحد من الناس، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أنه عندما ذهب إلى الاستديو وجد حسن شاكوش سجلها، متابعا: «لما روحت الاستديو افتكرت حسن عارف، اتاري حسن مش بيسمع لحماقي، وافتكر لحن جديد جاي له، ولما روحت لحسن افتكرته عارف.. الأغنية دي وش الخير عليا».

ولفت إلى أن الكثيرين يشيرون إلى أن صوته يشبه صوت الفنان محمد فؤاد، متابعا: «حاجة تبسطني لو اتقالي إنت امتداد لمحمد فؤاد أو صوتك بيفكرنا بيه، لكن في فترة من الفترات كانوا بيقولوا إنت بتقلده، بس ده صوتي الطبيعي، بتشرف إني من مدرسته».