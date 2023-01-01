رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عمر كمال لـ قناة الحياة: ألحان «بنت الجيران» مقتبسة من أغنية لحماقي

كتب:

محمد عزالدين
12:29 ص | الأحد 01 يناير 2023
عمر كمال

عمر كمال

كشف عمر كمال عن كواليس أغنية «بنت الجيران»، قائلا إن ألحانها مقتبسة من ألحان أغنية أخرى شهيرة للفنان محمد حماقي وهي «في جوة قلبي».

وأضاف عمر كمال خلال لقاء ببرنامج واحد من الناس، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أنه عندما ذهب إلى الاستديو وجد حسن شاكوش سجلها، متابعا: «لما روحت الاستديو افتكرت حسن عارف، اتاري حسن مش بيسمع لحماقي، وافتكر لحن جديد جاي له، ولما روحت لحسن افتكرته عارف.. الأغنية دي وش الخير عليا».

ولفت إلى أن الكثيرين يشيرون إلى أن صوته يشبه صوت الفنان محمد فؤاد، متابعا: «حاجة تبسطني لو اتقالي إنت امتداد لمحمد فؤاد أو صوتك بيفكرنا بيه، لكن في فترة من الفترات كانوا بيقولوا إنت بتقلده، بس ده صوتي الطبيعي، بتشرف إني من مدرسته».

اقرأ المزيد:

عمر كمال لـ قناة الحياة: طموحي أكبر من الفلوس والعربية.. وبنت الجيران سبب شهرتي

عمر كمال لقناة الحياة: أمي قالت لي خلي الغناء يصرف عليك.. واشتغلت كاشير

عمر كمال لـ قناة الحياة: لحنت أغنيات لهاني شاكر وحمادة هلال

هاني شاكر: لا يوجد حفل لي بالمشاركة مع عمر كمال في لبنان

عمر كمال: «شكرا لنقابة الموسيقيين.. الحمد لله أنا شغال مش موقوف»

نقابة الموسيقيين تغرم عمر كمال 50 ألف جنيه
بقلم محمد عزالدين