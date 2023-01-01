رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محمد حماقي: أنا ومراتي انفصلنا سنتين ومحدش أخد باله

كتب:

محمد عزالدين
02:16 ص | الأحد 01 يناير 2023
محمد حماقي

محمد حماقي

كشف الفنان محمد حماقي عن مدة انفصاله عن زوجته لأول مرة، قائلا: «فيه ناس معرفتش إننا انفصلنا أساسا، أنا ومراتي انفصلنا سنتين ومحدش أخد باله.. ومحدش عرف أي تفاصيل».

وأضاف محمد حماقي، خلال حواره التليفزيوني في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس أنه كان حريصا على عدم انتشار خبر انفصاله عن زوجته، حتي لا يتجاوز أحد في حديثه عن زوجته بعد انفصاله عنها.

وتابع محمد حماقي أن قرار الانفصال عن زوجته كان نابعا من العقل وقرار العودة إليها مرة أخرى جاء عن طريق القلب والمشاعر الكبيرة تجاهها، مشيرا إلى أن قرار الانفصال جاء بالتراضي بينهما ولكن اكتشفا أنهما لا يستطيعان الاستغناء عن بعضهما.

اقرأ المزيد:

محمد حماقي: كتير بحب أكون طبيعي وراحتي.. مش المطرب المشهور

إسعاد يونس في منزل محمد حماقي.. «عزمها على بيتزا من عمايل إيده»

محمد حماقي ضيف إسعاد يونس في سهرة رأس السنة

محمد حماقي ومسلم نجوم حفلات اليوم

حفل محمد حماقي في موسم الرياض «كامل العدد» بعد ساعات من فتح باب الحجز

محمد حماقي يروج لحفله في موسم الرياض: «متحمس أشوفكم»
بقلم محمد عزالدين