استئناف العمل في البنوك والبورصة غدا بعد إجازة رأس السنة 2023

تستأنف البنوك العاملة في السوق المحلية، نشاطها يوم غدٍ الاثنين، بعد عطلتي الجمعة والسبت الدوريتين، والأحد المُعطل بقرار من البنك المركزي المصري، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023.

البنوك والبورصة إجازة رسمية في رأس السنة

وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر قراراً بتعطيل العمل في البنوك، اليوم الأحد، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023، وكذلك إدارة البورصة المصرية، التي أصدرت قراراً مماثلاً، ومن المقرر عودة الأخيرة للتداول غدا.

يوم عمل عادي في الجهاز الإداري للدولة

ولم يصدر عن مجلس الوزراء، قرار بتعطيل العمل في الجهاز الإداري للدولة، أسوةً بالقطاع المصرفي والبورصة، في حين تباين موقف القطاع الخاص المصري بين التعطيل واستمرار العمل بشكل طبيعي.

إجازتان رسميتان في يناير

ومن المقرر منح إجازة للعاملين بالدولة، يومي 7 و25 يناير الجاري، بمناسبتي عيد الميلاد المجيد، والاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، وتشمل الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، على أن يُراعى في الأخير مقتضيات مصلحة العمل، وتعويض العاملين في حال عدم تعطيل العمل يومي الإجازة.