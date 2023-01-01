«الأرصاد»: أجواء ممطرة لمدة أسبوع.. ودرجة الحرارة الصغرى تصل إلى 8

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وجنوب الوجه البحري، وكذلك السواحل الشرقية وجبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، موضحة أن ذلك سيكون سمة أساسية طوال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان، إلى أن تكاثر السحب سيكون نتيجة تأثر البلاد خلال الفترة الحالية برياح شمالية شرقية، تعمل على دفع كميات من الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية، وكذلك المحافظات المطلة على البحر المتوسط والمناطق الساحلية بشكل عام، حيث ستكون الأمطار بين غزيرة ومتفاوتة الشدة.

وأضافت «الأرصاد» إلى أن الأجواء ستكون باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 8 و10 مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17.