الأرصاد: أجواء باردة وسقوط أمطار غزيرة في أول أيام العام الجديد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات طقس أول أيام العام الجديد، بالاستعانة بخرائط الأقمار الصناعية، التي تبين حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد على مدار اليوم.

تكاثر السحب الممطرة

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صباح الخير متابعينا الكرام؛ مع أول إشراقة فى العام الجديد تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة».

وتابعت: «حيث من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري».

وواصلت: «والفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى».

الحرارة الآن على القاهرة الكبرى

واستكمل: «درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 12 درجة مئوية مع أجواء باردة صباحا».

واختتمت: «صباحكم جميل.. كل عام وانتم بخير».