اليوم.. بدء تحصيل أول فاتورة استهلاك للكهرباء في العام الجديد

تبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع محافظات الجمهورية اليوم، تحصيل إيصالات استهلاك أول فاتورة في العام الجديد يناير 2023 للعدادات التقليدية والميكانيكية بعد الانتهاء من إجراءات المراجعة قبل الطباعة لاستخراج فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين، وفق تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ونائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

خدمات متميزة للمواطن

وأكد المحاسب هاني الجندي رئيس القطاعات التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنَّ استخدام برنامج «القراءة الموحد» لعداد الكهرباء والذي يهدف إلى إصدار فاتورة صحيحة بنسبة 100% بشكل يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين ضمن خطط التطوير التي تنفذها الوزارة والشركة القابضة للكهرباء لتقديم خدمات متميزة بشكل يرضي المواطن دون تدخل العنصر البشري.

صورة لقراءة العداد وتسجيلها بشكل مباشر في البرنامج

وأضاف «الجندي» لـ«الوطن» أنَّ البرنامج يهدف إلى منع التلاعب في إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء من خلال ذهاب كشافي الكهرباء إلى المواطنين للحصول على الاستهلاك الفعلي لهم بتسجيل القراءة الحقيقية للعداد من خلال أخذ صورة لقراءة العداد وتسجيلها بشكل مباشر في البرنامج.

البرنامج يضمن حق الدولة والمواطن

وقال «الجندي» إنَّ البرنامج تمّ تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، لافتًا إلى أنَّه يتمّ تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب في هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن، إذ تحصل الدولة على مستحقاتها ويسدد المشترك استهلاكه الفعلي فقط.

القضاء على التلاعب في استهلاكات المشتركين

وأشار «الجندي» إلى أنَّ برنامج القراءة الموحد يرسل نسختين من صورة العداد من خلال الإنترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكّد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه التلاعب في استهلاكات المشتركين، لافتًا إلى أنَّ البرنامج يحتفظ بصور لمدة 3 أشهر للعداد للرجوع إليها عند وجود شكوى من المشترك وبعد هذه المدة تحذف تلقائيا ويتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط.