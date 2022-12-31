عضو بغرفة السياحة: طالبنا بسرعة الانتهاء من لائحة قانون المنشآت الفندقية

قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية سابقًا، إن لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في اجتماع العمومية، طالبت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 8 لعام 2022.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أن أهم ما جاء بهذا القانون، الحد من تدخل الهيئات والمصالح المختلفة في الشأن السياحي، منها المطاعم السياحية، خاصة وأن بعض المنشآت السياحية كانت تشتكي من وجود مغالاة من الرسوم المفروضة عليها، لذا نص قانون 8 على وجود شباك واحد بوزارة السياحة للترخيص، يجرى فيه تقديم جميع الأوراق، ودفع جميع الرسوم.

اللائحة التنفيذية لقانون 8

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية سابقًا، أن وزارة السياحة ستقوم بدورها في تحديد مع الوزارات الأخرى الرسوم المطلوبة من المنشآت السياحية بالرجوع إلى قانون 8، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية ستدخل قريبًا حيز التنفيذ بعد توقيعها من وزارة السياحة.