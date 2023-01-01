فائدة «غير متوقعة» للقاح الأنفلونزا.. يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

اكتشف باحثون من جامعة «كالجاري» الكندية فائدة غير متوقعة للقاح الأنفلونزا الموسمية، حيث يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين.

وأجرى فريق من الباحثين دراسة، من خلال مراجعة السجلات الصحية لأكثر من 4 ملايين من سكان مقاطعة ألبرتا الكندية على مدى تسع سنوات.

دراسة توصي بتناول اللقاح

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التطعيم ضد الأنفلونزا يجب أن يوصى به بشدة للجميع، على غرار ما يُنصح به بالفعل للمصابين بأمراض القلب.

ونقل موقع «scitechdaily» عن الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور مايكل هيل، قوله: «أردنا معرفة ما إذا كان اللقاح له نفس الصفات الوقائية لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وأظهرت النتائج التي توصلنا إليها أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح الأنفلونزا».

اكتشاف جديد

وأضاف «هيل»، أن الفائدة العامة للتطعيم ضد الأنفلونزا للوقاية من السكتة الدماغية يمثل «اكتشافا جديدا نأمل أن يؤدي إلى مزيد من الأبحاث حول عوامل الحماية غير المباشرة للأنفلونزا ولقاحات أخرى».

وأوضح، أن التهابات الجهاز التنفسي العلوي تسبق غالبا النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأن منع أو تقليل شدة الإنفلونزا يوفر عاملا وقائيا، وخاصة للسكتة الدماغية.