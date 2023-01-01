ضبط مسجل خطر بـ9 كيلو «استروكس وبانجو وحشيش» في الفيوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 جنايات ما بين "مخدرات - سرقة - سلاح " - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز ، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (100 ألف جنيه تقريباً) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.