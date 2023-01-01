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القبض على 24 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية 

كتب:

محمد بركات 
11:27 ص | الأحد 01 يناير 2023
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

 ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 24 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (2823) حكم قضائى متنوع.

ضبط (13) قطعة سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وجارى إستمرار الحملات.

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