 ضبط 80 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (80 قطعة سلاح نارى بحوزة 65 متهم)

(4) بنادق آلية.

(4) بنادق خرطوش.

(9) طبنجات.

(63) فرد محلى.

(228) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(155) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (49509) حكم قضائى متنوع

(176) حكم جناية.

(16201) حكم حبس جزئى.

(3415) حكم حبس مستأنف.

(22316) حكم غرامة.

(7401) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (413) قضية مواد مخدرة بإجمالى (449) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 165,985 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 62,480 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (12,712 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,190كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,570 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,627 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,269 كيلو جرام).

كمية من مخدرالبودر وزنت (370 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 10 جرام).

عدد (9904) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيل عصابى ، ضم (2) متهم ، إرتكبا (2) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين

ضبط (21) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة

ضبط (9) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة

ضبط (181) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (17959) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين

فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.