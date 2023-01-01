أهم تصريحات محمد حماقي في «صاحبة السعادة»: تربية موسيقية رغبتي الأولى

احتفل برنامج «صاحبة السعادة» من تقديم إسعاد يونس المذاع على قناة «DMC»، أمس السبت، بليلة رأس السنة لعام 2023 من خلال استضافة الفنان محمد حماقي الذي تحدث بكل صراحة في اتجاهات عديدة.

أهم تصريحات محمد حماقي في صاحبة السعادة

انفصلت سنتين عن زوجتي ولم يُلاحظ أحد ذلك.

كنت حريص على عدم انتشار خبر انفصالي حتى لا يتجاوز أحد في حديثه عن زوجته.

قرار الانفصال عن زوجتي كان نابعا من العقل، بينما العودة إليها نابع من القلب.

عمرو مصطفى صديقي منذ زمن، وهو شخص متعب وغير سلس.

أخذت عمرو مصطفى من مدينة نصر للمهندسين بـ«البيجامة» حتى يلحن أغنية «أحلى حاجة فيكي».

لقاء محمد منير

قابلت محمد منير في فرح صديقته بمحافظة الأقصر.

محمد منير توجه للمسرح حتى يغني خلال هذا الفرح معي.

محمد منير قال لي: «حماقي.. المدينة أمانة» بعد أدائي لأغنية «المدينة» للكينج.

والدتي ووالدي كان صوتهما حلو و«بيغنوا مظبوط»، وأبي كان يدعمني بشدة.

كانت رغبتي الأولى في ثانوية عامة هو الالتحاق بكلية تربية موسيقية.