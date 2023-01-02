طرق التعامل مع اكتشاف متعاطي مخدرات داخل الأسرة.. السر في الحوار

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك العديد من القواعد التي على الأسرة الانتباه لها حال اكتشاف تعاطي أحد أفرادها للمخدرات، لافتا إلى أنه على الأسرة أن تؤكد للابن الذي يتعاطى المخدرات أنه لم يخطط لإدمانه ولكنه انزلق فيه، إلى جانب التأكيد عليه بانتهاز الفرصة للعلاج، مشددا على أن خسائر الإدمان كثيرة للغاية نهايتها الموت.

طرق التعامل مع متعاطي المخدرات داخل الأسرة

وأضاف الصندوق في تقرير على الموقع الرسمي في إطار دوره التوعوي أن طرق التعامل مع متعاطي المخدرات تكون كالتالي:

- المريض في البداية يحتاج إلى قدر من الحزم، يحتاج إلى سلطة عليا في بداية العلاج (أب أوأم أوكلاهما).

- احتواء المريض وإقناعه بالتوجه للعلاج بالخط الساخن المجانى، وبه برنامج علاجي متكامل.

- لا داعي لتأخير العلاج والسرعة في دمجه مع مجموعة من المتعافين من الإدمان «مرضى قدامى» لإكسابه خبرات المرضى القدامى وعدم تكرار تجاربهم.

- على الأسرة أن تعمل كفريق، كل فرد داخل الأسرة لابد أن يكون له دور، والحوار يخلق اهتمامات مشتركة يخلق الاحترام بين الجميع.

- كل المدمنين من خلال الخبرة العملية والإكلينيكية يؤكدون أنهم يريدون الاهتمام، يريدون الاحترام، يريدون الوقت، والعناية، وإذا لم يجدوا من يسمعهم في البيت فسيبحثون عمن يسمعهم خارج البيت.

- الرسالة التي يجب أن تصل إلى الابن المدمن في البداية «إننا نحبك وأنك إذا استمريت في هذا الطريق فستموت، وهذا ما لا نرضاه لك لأننا نحبك».

- إقامة العلاقة بين المدمن والمحيطين به، لابد من إذابة الجليد الذي كان يغلف المشاعر.