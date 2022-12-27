«الإسكان»: الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه تغطي احتياجات مصر حتى 2050

أعلن الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، زيادة طاقة محطات التحلية منذ عام 2014 من 84 ألف م3/يوم ليصل إلى 917 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، مؤكّداً تنفيذ 82 محطة تحلية بمحافظات «شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والإسماعيلية، والسويس» وجار حاليًا تنفيذ 14 محطة تحلية جديدة بطاقة 518 الف م3/يوم بمحافظات «مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والدقهلية، والسويس» وهي محطات «محطة تحلية مياه شرق بورسعيد، ومحطة تحلية مياه البحر لتغذية مدن العريش، والشيخ زويد، ومحطة توسعات العين السخنة، وغيرها من المحطات.

وقال «إسماعيل»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بإعداد الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر، لتغطي احتياجات مياه الشـرب حتى عام 2050 في محافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح - السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية) لتوفير احتياجات مياه الشرب مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد حتي سنة 2050 وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة منها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم.

وكشف « إسماعيل» أن الخطة تحتوي علي 4 محاور رئيسية كالآتي:

المحور الأول: توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة (1.498 مليون م3/يوم)

المحور الثاني: توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (مطروح – البحر الاحمر - سيناء) (335 ألف م3/يوم)

المحور الثالث: توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة) (4.805 مليون م3/يوم)

المحور الرابع: توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية (2.216 مليون م3/يوم).

وأوضح أنَّ الخطة الخمسية الأولى والتي تمتد حتى عام 2025 إنشاء 29 محطة تحلية بطاقة إجمالية 3.487 مليون م3/يوم قابلة للتوسع حتى 6.582 مليون م3/يوم، بمحافظات «مطروح – البحر الأحمر – جنوب سيناء – شمال سيناء - الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة - الإسكندرية».

وكشف أنَّه تمّ الإعلان عن عملية التأهيل المسبق لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات التحلية بالخطة الاستراتيجية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المخطط طرحها مستقبلا من الخطة الإستراتيجية للتحلية، خلال أغسطس الماضي، وتم تلقي طلبات إبداء الاهتمام من الشركات المختلفة وجار التقييم لتحديد القائمة المختصرة لاستكمال إجراءات التعاقد.