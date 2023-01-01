أستاذ اقتصاد: الأزمة الروسية الأوكرانية تحرم أثينا من 8 مليارات دولار سنويا

قال الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد، من أثينا، إن اليونان تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم، مما تسبب في صعوبة الحياة، خاصة أنها كانت تعاني من أزمة ديون.

وأضاف «درويش»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن اليونان كانت تعاني على مدار عدة سنوات بسبب الديون، والتي أدت لأزمة بنكية حقيقية، وتم الانتهاء منها بدعم أوروبي واتباع سياسة التقشف.

تداعيات جائحة كورونا

وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من أزمة الديون، جاءت جائحة كورونا وأثرت على قطاع السياحة التي تعتمد عليه بشكل كبير، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، وكانت السياحة الروسية تدر دخلًا لليونان بقيمة 8 مليارات دولار سنويًا.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن اليونان ستواجه ضغوطًا هذا العام، نتيجة العجز والأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاتحاد الأوروبي.