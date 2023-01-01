«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار متوسطة في أول أيام السنة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا كبيرا في الأحوال الجوية، وبخاصة في المناطق الداخلية، حيث توجد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس نهارا، مشيرة إلى أن درجات العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 19 و20 درجة مئوية، حيث نشعر بالأجواء اللطيفة الشتوية على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

الأجواء معتدلة ودافئة على جنوبي الصعيد وسيناء

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أن الأجواء معتدلة ودافئة تماما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، ولكن فور غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة مع الساعات الأولى من الليل وهناك انخفاض ملحوظ آخر في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، والصغرى في فترات الليل تصل إلى 10 درجات على القاهرة الكبرى.

الأجواء باردة إلى شديدة البرودة بأغلب أنحاء الدولة

وأشارت إلى أن الأجواء تكون من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا تأثيره أكبر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترات اليوم، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والغربية ومعها فرص سقوط الأمطار، حيث بدأ سقوط الأمطار في الساعات الأولى من الصباح على الإسكندرية ومن المتوقع أن تكون ما بين المتوسطة وقد تكون غزيرة على بعض الأماكن مثل صحراء مطروح ومحافظة المطروح، كما ستمتد الأمطار إلى بعض المناطق الداخلية من محافظات جنوب الوجه البحري مثل المنوفية والغربية والشرقية وفرص الأمطار في المناطق الداخلية ستكون خفيفة.