فيضانات وإطلاق صواريخ.. 5 أحداث عالمية في أول أيام 2023

بدأ العام الحالي باحتفالات في بعض الأماكن وحوادث وكوارث في مناطق أخرى، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تشهد فيضانات وصاعقة وأمطار رعدية وسط تخوفات من وقوع إصابات بين المواطنين والمقيمين.

قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا القصف قبل ساعات من بداية العام الجديد فقد ذكر الجيش الأوكراني أن دفاعته الجوية أسقطت 20 صاروخا روسيا من أصل 20، في الوقت الذي حرص وزير الدفاع الروسي، سير شويجو على تهنئة الروس بالعام الجديد مفيدا أن بلاده ستنتصر على أوكرانيا، مشددًا على أن عام 2022 كان شاهدًا على بطولات روسية خالدة.

كارثة في الفلبين

وقع اليوم الأحد كارثة في الفلبين أودت بحياة 49 شخصا نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية، في الوقت الذي لا يزال 22 شخصا في عداد المفقودين وتضرر أكثر من 550 ألف شخص أو أكثر من 30 إقليما بسبب الطقس السيئ.

صاروخ جديد تطلقه كوريا الشمالية

وفي شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية و50 دقيقة صباحا، وطار هذا الصاروخ لمسافة 400 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر، ورأت كوريا الجنوبية أنها هذا استفزاز كبير في المنطقة.

وأطلقت كوريا الشمالية حوالي 70 صاروخا باليستيا، في العام الماضي.

إصابات ووفيات بسبب احتفالات رأس السنة ببغداد وأوغندا

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بتدافع في مركز تسوّق في العاصمة الأوغندية، اليوم الأحد، أثناء الاحتفالات بالعام الجديد بحسب الشرطة الأوغندية، وتم نقل عدة مصابين إلى المستشفى.

أما بغداد فقد شهدت إصابة 150 شخصا بعد استخدام الألعاب النارية في رأس السنة للاحتفالات بالعام الميلادي الجديد في العاصمة العراقية.