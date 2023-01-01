تفاصيل استعدادات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي قطاع التعليم، الترتيبات التي اتخذتها المديرية استعدادا لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي من المقرر انطلاقها اعتبارا من 14 يناير الجاري وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، إذ يؤدي أكثر من 32 ألف طالبا وطالبة الامتحان على مستوى 91 مدرسة ثانوي بالمحافظة

اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، خلال أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها، وتوفير كل التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات المديرية.

اجتماعات لتعليم بني سويف لمناقشة الاستعداد للامتحانات

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، إنه جرى عقد اجتماع بقاعة المديرية مع مديري المدارس الثانوي العام بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام، وسيد الجبالي مدير التعليم الثانوي، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات التي اتخذتها المديرية لعقد الامتحانات، ومناقشة توفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية، مع التأكيد على تضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب

تفاصيل امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ببني سويف

وأضاف وكيل الوزارة أن الامتحان سيكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي، طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% الكترونيا واسئلة مقالية بنسبة 15% ورقيا، ويكون الامتحان سواء كان أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية، في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأشار إلى أنه في حالة حدوث أي مشكلات تقنية في أي مادة، يجرى أداء الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، فيما يؤدي كل من طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل) الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في جميع المواد.