استشاري مناعة: متحور يوم القيامة لم يدخل مصر.. ويجب تلقي الجرعات التعزيزية

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تفاصيل تسمية متحور كورونا (يوم القيامة)، وحقيقة وصوله إلى مصر، موضحا أنه يتميز بسرعة الانتشار في الصين، لكن حالات الوفاة قليلة للغاية.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا الفيروس لا يوجد ما يدعو إلى الخوف منه، إلا فيما يتعلق بسرعة الانتشار، موضحًا أن نسبة الإقبال على التحصين ضد الفيروس عالميًا صارت ضعيفة.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن العزوف عن لقاحات اللقاح، وقلة الإغلاق أدت إلى حدوث ملايين الإصابات في الصين بهذا المتحور، وأعراضه نفس أعراض متحور أوميكرون، لافتًا إلى أن حدته التنفسية تقل عن فيروس كورونا، ولم يُعلن انتهائه؛ نتيجة للتفاوت في منظومة اللقاحات؛ مؤكدًا أن الجرعات التنشيطية، أو التطعيم الجماعي يمكن أن يحول كورونا إلى فيروس مثل الأنفلونزا.

وأوضح أن متحور يوم القيامة لم يصل إلى مصر، حتى الآن، لافتًا إلى أن بؤر الإصابة جميعها موجودة مع الصين؛ لكن هذا المتحور لم يتفش في دول أخرى، مؤكدًا أن كورونا جائحة تُهدد ولا يمكن وصفه بأنه فيروس عادي؛ مطالبًا المواطنين بتلقي الجرعات التعزيزية للوقاية من الإصابة.

ولفت الحداد، إلى أن أدوية متحور يوم القيامة؛ هي نفس بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن أعراض هذا المتحور تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، وضيق التنفس، وصعوبة الحركة، وإحساس بالتعب والإرهاق؛ وهي نفس أعراض كورونا.