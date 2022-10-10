مدحت قريطم عن سجن سائق طريق السويس 3 سنوات: «كان لازم يبقى عبرة»

علّق اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، على حكم الدائرة 11 جنايات بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق الله، بمعاقبة السائق المتهور على طريق السويس، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعاملت مع هذا الموقف بسرعة: «كان لازم يبقى في عبرة لمن يقوم بترويع المواطنين والتسبب في حركة المرور وتعريض أمن وسلامة المرور على الطريق للخطر».

إحالة المتهم للطب الشرعي

وأضاف قريطم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على قناة DMC: «عندما تم ضبطه، تفضل وكيل النيابة مشكورا بسرعة اتخاذ القرار اللازم وتحويله إلى الطب الشرعي لتحليل دمائه والتيقن من أنه كان متعاطي المواد المخدرة، وتم ضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزته».

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة: «تم إحالة هذا المتهم إلى محكمة الجنايات والحكم عليه بعد المداولات والفيديوهات المنتشرة، لأن هذا السائق متعاطٍ لمواد مخدرة وحاز مواد مخدرة طبقا لما أثبته الطب الشرعي، فأصبح متهما في جناية تعاطي مواد مخدرة وحيازة مواد مخدرة، وتم الحكم عليه طبقا للقانون، وإلغاء الرخصة طبقا لقانون المرور».

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة المتهم «أحمد.ج، 47 عامًا» إلى محكمة الجنايات، قيادته السيارة الخاصة به برعونة تحت تأثير المواد المخدرة، على طريق «القاهرة - السويس» كما أنه لم يكن محترزا للوائح والقوانين ما أسفر عن التسبب في وقوع حادث، حيث جاء في أمر الإحالة إلى أنَّ المتهم حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا «الترامادول»، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.