أبرز 12 قرارا لمجلس جامعة المنيا في 2022.. زيادة مالية للعاملين باليومية

اتخذ مجلس جامعة المنيا العديد من القرارات المهمة علي مدار عام 2022، أبرزها إقرار زيادة مالية للعاملين بالأجر اليومي، وإنشاء موقع لتسويق منتجات مركز البحوث الزراعية، وتحمل نفقات التسجيل للباحثين، وإنشاء وحدة للتصنيف الدولي.

أهم قرارات جامعة المنيا 2022

1- منح العاملين بنظام الأجر اليومي زيادة مالية بما يقرب من 110 جنيهات شهرياً، تضاف إلى إجمالي قيمة ما يتقاضونه وفقاً لأيام الحضور الفعلية.

2- التوسع في استصلاح الأراضي وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء موقع إلكتروني لتسويق منتجات مركز التجارب والبحوث الزراعية في منطقة شوشة.

3- تحمل نفقات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه للباحثين من المدرسين والمدرسين المساعدين مرة واحدة فقط.

4- إطلاق منصة رقمية لخدمات صندوق التكافل الطلابي، وتشكيل لجنة مركزية لمراجعة المستندات الخاصة بالمتقدمين للحصول على الإعانة واستيفائها ومطابقتها للشروط.

5- إضافة علاوة 2012 للميزة التأمينية، وحد أدنى 50 ألف جنيه لحالات الوفاة من صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

6- إقرار ميثاق أخلاقيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

7- إنشاء وحدة للتصنيف الدولي وأخرى للاستدامة البيئية.

8- تشكيل لجان لحصر الأجهزة العلمية وتقرير شهري عن وحدات الجودة والاعتماد بالكليات.

9- إعفاء مرضى الغسيل الكلوي من أعضاء هيئة التدريس إعفاءً كاملاً من تكلفة العلاج.

10- إنشاء وحدة للتصنيف الدولي بمركز تكنولوجيا المعلومات وتشكيل لجنة لفحص مذكرات التفاهم الثنائية.

11- زيادة قيمة مكافأة النشر العلمي الدولي للباحثين بنسبة 30%، طبقاً لتصنيف المجلة العلمية المنشور بها البحث.

12- تفعيل وحدة اكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال.