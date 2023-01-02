وسط تحذيرات من غارات جوية.. دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف» ومدينة «دنيبروبيتروفسك» الواقعة وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية، في معظم المناطق، شملت العاصمة «كييف»، «سومي»،«بولتافا»، «تشيركاسي»، «خاركيف»، «كيروفوجراد»، «ميكولايف» و«دنيبروبيتروفسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «سومي» دميترو زيفيتسكي، قال في وقت سابق، عبر «تليجرام»، إن القوات الروسية، قصفت، أمس السبت، 5 مناطق حدودية في «سومي»، بـ 114 قذيفة، مشيرا إلى تدمير كنيسة «القديسة باربرا» الخشبية وتضرر نصب تذكاري وقاعة ثقافية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.