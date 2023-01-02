«التنمية الحضرية»: إنشاء 50 ألف وحدة سكنية ضمن «تطوير المناطق غير المخططة»

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن عام 2022 شهد العمل بنسب متقدمة في عدد من المشروعات المكلف بها من قبل مجلس الوزراء، ومن أبرز تلك المشروعات، مشروع تطوير المناطق غير المخططة، والذي بدأ العمل به عقب الانتهاء من ملف القضاء على المناطق العشوائية في مصر، من خلال وضع خطة لاستغلال المناطق المملوكة للدولة غير المستغلة وإنشاء عدد من المشروعات السكنية سواء البديلة أو الاستثمارية.

50 ألف وحدة سكنية

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحه لـ «الوطن»، إلى أن أبرز المناطق التي تم العمل عليها خلال عام 2022، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، هي «منطقة المنتزه بدمياط، 3 مناطق بشبين الكوم بالمنوفية»، وتضم نحو ما لا يقل عن 50 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أنه تم العمل على مشروع منطقة أبوهلال بمحافظة المنيا، مشروع صندفا وأبوشاهين، بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، بالإضافة إلى مشروع تطوير 7 مناطق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر «الأمل، الملاحة، العفش، مجاهد، الميناء، العرب، السوق»، بالإضافة إلى مشروعات «القلقان ومشربية غيث والشيخ ميمون»، داخل محافظة الوادي الجديد.

مشروعات القلقان ومشربية غيث والشيخ ميمون داخل محافظة الوادي الجديد

ونوه رئيس صندوق التنمية الحضرية، بوضع خطة شاملة تتضمن المحاور والمشروعات التي سيتم العمل عليها خلال عام الجديد 2023، حيث سيتم استكمال مراحل العمل داخل المشروعات الجارية منذ العام الماضي، وبينها مشروع تطوير المناطق غير الآمنة، مشروع تطوير المناطق غير المخططة، مشروع تطوير الأسواق العشوائية، مشروع تطوير حدائق الفسطاط، بالإضافة إلى مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، ومشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية.