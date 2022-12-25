صندوق التنمية الحضرية: انتهاء تنفيذ 3 آلاف وحدة ضمن «تطوير الأسواق العشوائية»

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنَّ مشروع تطوير الأسواق العشوائية، يعد من أهم المشروعات الجاري العمل عليها خلال هذه الفترة، وذلك عقب تكليف الصندوق بتدبير مواقع لإنشاء أسواق حديثة مطوّرة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، سواء أسواق تجارية أو حرفية أو غذائية أو مختلطة.

حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، لـ«الوطن»، أنَّه في بداية الأمر أعد الصندوق الخريطة القومية للأسواق العشوائية، والتي تشمل حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية وتحديد حجم الظاهرة مكانياً وعددياً من خلال التوزيع المكاني للحصر القومي والتوزيع الجغرافي للأسواق العشوائية على مستوى المحافظات وذلك طبقاً لأنواع الأسواق.

وتابع أن الصندوق أعد دراسة عن الإطار المؤسسي لجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق من ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها وذلك لعمل إطار مؤسسي يساعد على تطويرها.

مشروع تطوير الأسواق العشوائية

وأوضح «صديق» أنَّ الصندوق أعد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية، بهدف وضع استراتيجية لتطوير الأسواق العشوائية، حيث يبلغ عدد الأسواق المستهدفة 1105 أسواق بإجمالي 306 ألفا و313 وحدة.

كما أشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أنَّه تمّ تنفيذ 3033 وحدة ضمن مشروع تطوير الأسواق العشوائية، على مستوى محافظات الجمهورية، وخلال هذه الفترة جار تنفيذ 3 آلاف و171 وحدة، ومتبقي 299 ألفا و796 وحدة، وتبلغ التكلفة التقديرية 44 مليار جنيه.

وأضاف «صديق» أنَّ مشروع تطوير الأسواق العشوائية، يشمل عددًا كبيرًا من الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، ومنها محافظات الأقصر، والقاهرة، والشرقية، والقليوبية، والمنيا، والبحر الأحمر، وبورسعيد، ودمياط، والوادي الجديد.