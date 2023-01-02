سعر جرام الفضة اليوم في مصر.. عيار 880 بـ16.79 جنيه

انخفضت أسعار الفضة في مصر اليوم، حيث سجل سعر الجرام 25.41 جنيه، في حين بلغ سعر الأونصة 784.343 جنيه، بما يساوي 31.693 دولار.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الفضة اليوم، ومنها سعر عيار 925، الذي سجل 17.65 جنيه، وذلك وفق ما كشف عنه موقع «جولد برايس»، المتخصص في أسعار الفضة والذهب، صباح اليوم.

سعر جرام الفضة اليوم

انخفض سعر جرام الفضة في مصر اليوم، كما يلي:

- أونصة الفضة 594.199 جنيه، بما يساوي 24.010 دولار.

- الفضة النقية عيار 999 بـ19.07جنيه بما يعادل 0.77 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بـ 18.28 جنيه بما يعادل نحو 0.74 دولار.

- الفضة الإسترليني عيار 925 بسعر يصل إلى 17.65 جنيه بما يعادل نحو 0.71 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بـ17.18 جنيه بما يعادل نحو 0.69 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بسعر يصل إلى جنيه 15.27، بما يعادل نحو 0.62 دولار.

- فضة عيار 880 بسعر يصل إلى 16.79 جنيه بما يعادل 0.68 دولار.

- سعر جرام الفضة اليوم بـ25.41 جنيه بما يعادل 1.03 دولار.

سعر سبائك الفضة

- سبيكة الفضة 50 جراما بـ 1,256.09 جنيه بما يعادل 50.76 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2,502.62 جنيه بما يعادل 101.12دولار.

- سبيكة الفضة 1 كيلو بـ 22,924.80 جنيه بما يعاد 926.33 دولار.