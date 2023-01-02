«التعليم»: ضوابط جديدة للتقدم للإعارات الخارجية خلال العام الدراسي المقبل

أعلنت المديريات التعليمية، عن ضوابط وقواعد جديدة للتقدم للإعارات خلال العام الدراسي المقبل 2023/2023، بعد فتح باب التقديم يوم 1 يناير حتى 10 فبراير، مؤكدة عدم قبول أي استمارة بعد هذا الموعد.

وتتضمن الضوابط إرسال ملفات جميع العاملين المنقولين بين الإدارات وبعضها حسب الأوامر التنفيذية، حيث أن كل إدارة مسؤولة عن استيفاء ومراجعة ملفات المنقولين إليها والموجودين بها من العاملين، كما تتضمن الضوابط الآتي:

- يقوم قسم الإدارات الخارجية بالإدارات التعليمية بالتعاون مع قسم الملفات بالمراجعة التامة والدقيقة لجميع أوراق المتقدمين وما يدون فيها من بيانات والتأكد من صحتها واستيفائه لشروط التقدم للإعارة واستبعاد من لم تنطبق عليه الشروط.

36 شهرا على الأقل في مجال التربية والتعليم

- ضرورة وجود قرار «تسلم العمل»، لأول مرة، والأمر التنفيذي من ملف خدمة المتقدم للإعارة أما من صدر له قرار القيام بالعمل في ملف خدمته، فيجب عليه التوجه إلى أول مدرسة عمل بها أو أول إدارة تعليمية تابعة لها مدرسته التي تسلم العمل بها لأول مرة، لإحضار خطابا رسميا معتمدا ومختوما بخاتم الشعار بتاريخ تسلم العمل ويوضع في ملف خدمته للعمل بمقتضاه في الإعارات حيث لا يؤخذ بأي إقرار يكتبه على نفسه.

- يجب أن يكون المرشح مقيداً على درجة مالية وعلى رأس العمل.

- وأن يكون أمضي في مجال التربية والتعليم 36 شهرا على الأقل.

- أمضى سنتين على الأقل بالمحافظة التي يتقدم منها بالنقل وعلى المنتدب من محافظة لأخرى التقدم من المحافظة المنتدب منها وكذلك المنتدب من إدارة لأخرى عليه التقدم من إدارته الاصلية.

- ترقق المعلمات إقرار حديث بموافقة الزوج على سفرها معتمد ومختوم من جهة رسمية، أما إذا كانت أنسة أو أرملة أو مطلقة فتعتمد من ولي الأمر.

- تكون درجة كفايته كفء وممتاز للإداريين عن العامين الاخرين بمجال التربية والتعليم العالمين 2020/2021.

لا يزيد سن المتقدم عن 56 سنة في 1 أكتوبر 2023

- بالنسبة للذين تم تسكينهم حديثا على درجة مالية تكون درجة كفايته كفء للتخصصية تعليم وممتاز للإداريين عن العاملين الأخريين بمجال التربية والتعليم.

- لا يزيد سن المتقدم عن 56 سنة في 1 أكتوبر 2023 للمعلمين والوظائف الإشرافية والإدارية والمالية والمكتبية.

- يرفق بطلب الإعارة شهادة صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحيتها للسفر للخارج من الناحية الصحية.

- ألا يكون من المعينين فئة 5% أو عمل مخفف بقرار لجنة طبية.

- ضرورة كتابة تاريخ تسلم العمل الفعلي المدون ولا يكتب المتقدم للإعارة التعين الاعتباري وضرورة استيفاء الأوامر التقليدية للأعارات السابقة سواء ما نفذ منها أو لم ينفذ وما وهو خاص بإلغاء الإعارة وتحديد الموقف أو من له أولوية اعارة وضرورة بيان سنوات التعاقد باليوم والشهر والسنة.

- بيان بالجزاءات وقرارات الفصل او الانقطاع وتخصم مدة الفصل من مدة العمل الفعلية.

- بيان تاريخ تسلم العمل بالتعليم والاوامر التنفيذية والمرحلة الاصلية والوظيفة الاصلية.

- بيان القرارات الطبية وما تحدده لصاحبها وتحديد التقرير الطبي لمن الغيت اعارته صحية وتقرير مدى صلاحيته للأداء للعام الجديد.