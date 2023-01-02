فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» يحقق أكثر من مليون جنيه في السينما أمس

حقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأحد، تقدر بنحو مليون و581 ألفًا و705 جنيات.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إنّ فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، تصدر إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض السينمائية، يوم 28 ديسمبر المنصرم، إذ تفوق على باقي الأفلام الأخرى المعروضة، خاصة بعد أن روّج الفنان محمد هنيدي، للفيلم عقب طرحه بدور العرض مباشرة .

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة محمد هنيدي، محمد سلام، نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، حجاج عبدالعظيم، مادلين طبر، ضياء الميرغني، محمد رضوان، محمد الصاوي، رحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وتدور أحداث الفيلم، حول الدكتور نبيل، الذي يجسد شخصيته محمد هنيدي، ويواجه الكثير من المواقف والمفاجآت خلال عمله باعتباره طبيب تجميل، وذلك في إطار كوميدي، وتتمحور رسالته حول أن المظهر الجمالي والاهتمام بالشكل الخارجي ليس كل شيء.