«تعليم الشيخ زويد» تتسلم مدرسة السكة الحديد لتجهيزها لامتحانات نصف العام

استلمت إدارة الشيخ زويد التعليمية مدرسة السكة الحديد من الجهات المعنية، لبدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل الابتدائية والإعدادية.

وقال سلامة سالمان، مدرير إدارة الشيخ زويد التعليمية في الشيخ زويد، في بيان له، إنه قام وفريق من الإدارة التعليمية مكون من وكيل الإدارة ومسؤول الأبنية التعليمية والعلاقات العامة، وعددًا من هيئة التدريس، باستلام مدرسة السكة الحديد بنين للتعليم الأساسي بمدينة الشيخ زويد، ومقرها بحي أبو شعيرة بوسط المدينة.

تجهيز المبنى الجديد لبدء الامتحانات

وأضاف «سالمان» أنّ هناك ترميمات ستجرى للمبنى الجديد، على أن تكون هناك دراسة للمبنى القديم، وعرض على هيئة الأبنية التعليمية، لإمكانية الترميم أو أضافة أدوار أخرى للمبنى، ومن المعروف أن امتحانات المراحل الأبتدائية والأعدادية، سوف تبدأ في 9 من الشهر الحالي، وقد كانت مدرسة السكة للتعليم الأساسي بنين تؤدي الدراسة والامتحانات فترة مسائية في مدرسة السكة الحديد بنات للتعليم الأساسي أيضا.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، لـ«الوطن»، أنّ إدارة الشيخ زويد تسلمت هذا العام 14 مدرسة لبدء الدراسة بها، بعد توقف عدة سنوات بسبب الأحداث، مشيرًا إلى أنّ هيئة الأبنية التعليمة تسلمت 8 مدارس لعملية البناء والترميم، منها 4 مدارس سيتم افتتاحها قريبا، وهي مدرسة المعنية والوحشي جنوب الشيخ زويد.